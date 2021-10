$!Sergio Ramírez termina en Mazatlán el que, hasta hoy, es el mural más importante de su carrera

La noche de este lunes, el muralista vio culminado un sueño, pero también uno de sus más grandes retos. Sergio dice que está acostumbrado a pintar sobre superficies planas, en ciudades de Estados Unidos, donde no hace tanto calor y no hay tanta humedad como en Mazatlán, pero eso no le impidió aceptar el reto y terminarlo.

Durante la inauguración del mural, Sergio Ramírez explicó que los relieves de la fachada del Hotel The Inn, los balcones, las ventanas y jardineras vinieron a complicar el trabajo al doble, sin embargo, tras casi dos meses de trabajo está satisfecho con el resultado.

El mural de Sergio fue encendido en presencia de Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán, y Juan José Arellano, presidente de Grupo Arhe, dueño del hotel, y el evento se hizo en el marco del proyecto de un Corredor Gastronómico que se viene justo para ese tramo de la Zona Dorada.