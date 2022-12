Ante tal noticia, Dwayne Johnson se dirigió a todos los fans de la reciente cinta de Warner Bros. Discovery y comunicó su inmediata salida de la saga. No obstante, dejó en claro que no se trata de una desvinculación permanente del personaje ni del multiverso que se está creando.

Dolor y pesar siguen apoderándose de los miles de seguidores del Universo Extendido de DC. Si bien todo se veía diferente tras la salida de Walter Hamada del estudio, las cosas no cambiaron lo suficiente, pues las noticias negativas no se han detenido. Ahora, es el proyecto de Black Adam es el que peligra.

“Mis apasionados amigos, quería brindarles una muy esperada actualización de Black Adam sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo DC. James Gunn y yo conectamos, y Black Adam no estará en su primer capítulo de narración. Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar Black Adam en futuros capítulos del multiverso de DC. James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado para tener éxito. No es diferente ahora, y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para ganar y ganar en grande. Ustedes me conocen, y tengo la piel muy gruesa, y siempre pueden contar conmigo para ser directo con mis palabras”, comentó.