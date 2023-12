“A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”.

Sobre esta rara condición habló en una entrevista con The Hollywood Reporter .

Se le preguntó también si había considerado debutar en la actuación, a lo que la artista respondió:

“Hay una película que quiero hacer, pero el tipo cuya película sería, no está mentalmente preparado para escribir el guión”.

“No te voy a decir nada, sin embargo, lo molesto de vez en cuando por eso, pero todavía no ha llegado a ese punto. Pero ese es el único papel que siempre quiero, porque creo que lo lograría’.

Reveló que preferiría trabajar en el mundo del espectáculo fuera del centro de atención.

“El trabajo de mis sueños es ser lectora de guiones. La gente piensa que es gracioso y no me toman en serio. Le digo a mi manager: ‘Quiero tener mucho éxito en algo’. Él me dice: ‘¿Qué?’. Pensé: ‘Pero (la música) es mi pasatiempo. Simplemente caí en eso. Quiero estar en la televisión y detrás de escena”.

Finalmente, Adele admitió que sus conciertos, que incluyen una residencia en Las Vegas durante el último año, le hicieron temer arruinar sus cuerdas vocales.

“Me pongo nerviosa porque se me acaba la voz. (El espectáculo es) mucho canto. Son dos horas. Todo es en vivo. Y también hablo”.