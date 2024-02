El artista Bizarrap fue uno de los galardonados la noche del jueves en una edición más de los Premios Lo Nuestro 2024, los cuales tuvieron como escenario el Kaseya Center, en donde se reconoció a lo mejor de la latina durante el 2023.

BZRP Music Sessions, Vol. 53 fue uno de los temas que más se escucharon durante el 2023. La colaboración entre la colombiana y el productor argentino Bizarrap sorprendió al mundo por la directa mención que hizo la colombiana a sus problemas personales, dirigiéndose exclusivamente hacia su ex pareja Gerard Piqué, y su novia Clara Chía.

La melodía no solo atrapó al público, también cosechó varios reconocimientos, entre ellos el de los Guinness World Records. Incluso, ya está por superar los 700 millones de reproducciones en YouTube, además se convirtió no solo en el tema del año, galardón que claramente no podían perder, sino que fue más que una simple canción, fue una declaración que llenó horas y horas de pantalla, además de espacio en todos los medios de comunicación.