Más empoderada que nunca, así es como luce Shakira en su nueva canción llamada El Jefe, tema grabado a dueto con junto a Fuerza Regida, en la una vez más aprovechó para hace una crítica ante la desigualdad social, en la que hasta su ex suegro, padre de Gerard Piqué sale raspado.

El tema ha causado furor entre sus oyentes y se ha posicionado como lo más escuchado en las últimas horas en diferentes plataformas. Aunque muchos han alabado su letra empoderada y de denuncia, la conversación se ha centrado en torno a unos versos que dedica a su ex suegro Joan Piqué.

‘’Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura’’, expresa la artista en su nuevo tema. A pesar de que el empresario catalán tiene tan solo 63 años y no presenta problemas de salud graves, la amiga de Karol G le ha querido dedicar este dardo envenenado. Esta vez Gerard Piqué no ha sido el protagonista de la canción, pero la colombiana no se fue muy lejos

En su colaboración con Bizarrap, Shakira hizo referencia a Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, y ahora en su nueva canción con Fuerza Regida la cantante colombiana dedicó un verso a su ex suegro Joan.

Esto confirma lo que era un secreto a voces y es que la relación entre Shakira y los padres de Gerard Piqué nunca fue buena. No así con Clara Chía, a quien recibieron con los brazos abiertos desde el primer día. Esta no ha sido la única referencia de la colombiana a su vida pasada.

En otro punto de la canción menciona a Lili Melgar, la que fuera niñera de sus hijos, y a quien también dedicó este: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice exactamente. Según su legión de fans, fue esta mujer quien le reveló a Shakira la infidelidad de Gerard Piqué. Por esto, fue despedida por Gerard Piqué de manera inminente sin compensación.