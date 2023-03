Una noche inolvidable vivieron más de 51 mil personas que decidieron volver al Foro Sol, un día después de haberse pospuesto el concierto de Billie Eilish en el Happier Than Ever: World Tour.

“Ahora quiero que levanten los brazos y los muevan”, petición que fue cumplida por los fans. “Y ahora quiero que griten”, y así lo hicieron. “Esa es la energía que quiero por el resto de la noche”, dijo, para luego interpretar You Should See Me In a Crown y Billie Bossa Nova.

“Ciudad de México, los amo y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero presentarles a mi hermano Finneas.”, dijo Billie arrancando la ovación del público, de acuerdo con excelsior.com.mx.

“Cómo se sienten, los extrañaba chicos, solo había estado una vez aquí en México y me siento como si fuéramos amigos de mucho tiempo”, fue como la californiana recordó su única visita a la CDMX en 2019 como parte del Festival Corona Capital e interpretó TV.

Fue entonces cuando Billie sorprendió a sus fans, al dejar el escenario mientras un extracto de su cortometraje Not My Responsibility, se proyectó en la pantalla y ella escoltada por su equipo ingresó a la pista por un costado de las gradas para llegar a una torre de audio donde había una caja con una grúa a la que subió y de alguna forma poder estar más cerca del público que enloqueció al verla y decidió cantar con ella Overheated, Bellyache y Ocean Eyes.

Así llegaron Bored, Getting Older, Lost Causes y Bitches Broken Hearts que llevaron a los fans de Eilish a un viaje de emociones que no se hicieron esperar para darse a notar entre gritos y ovaciones.

Billie invitó a su público a dejar un momento el celular y estar con ella en el lugar, respirar y darse cuenta de lo que existe en sus vidas, así con los primeros acordes de When The Party’s Over el público se unió a la artista.

Con All The Good Girls Go To Hell, Eilish volvió a encender el escenario con una iluminación roja que la llevó directito al infierno, solo para dar paso a Everything I Wanted y cerrar con el éxito mundial Bad Guy y Happier Than Ever.

Billie recibió del público un Simipeluche y una bandera de México, con la cual se envolvió en la última canción.

El concierto se encontraba en sold out (60 mil personas) para la fecha original pero muchas personas ya no pudieron regresar.

El concierto duró una hora y 40 minutos.

Happier Than Ever: World Tour cierra en Guadalajara el 2 de abril y retoma las nuevas fechas hasta agosto.