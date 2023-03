En redes sociales circularon varios videos donde se pueden apreciar las fuertes lluvias y aunque contaba con Omar Apollo como telonero, Billie Eilish tenía programado comenzar el concierto a las 21:00 horas, sin embargo, con más de 40 minutos de retraso, no se había dado una respuesta oficial sobre el retraso o la posible cancelación.

Existió cierta desesperación entre los asistentes que ya habían llenado gran parte de Foro Sol como respuesta al cese de la lluvia.

Miles de usuarios hicieron tendencia los sucesos en Twitter y redes sociales, muchos reafirmando su compromiso con esperar a que inicie el concierto, pero otros, muchos, más inclinados a que el concierto se cancelara y pospusiera, especialmente por temas de seguridad.

A 10 minutos de las 22:00 horas, y a pesar de la evidente mejoría del clima, Billie Eilish salió frente al público para anunciar la cancelación oficial del concierto por temas de seguridad. Sin embargo, agradeció a sus asistentes y, sin luces, ni pantallas, los premió con la interpretación acústica de algunas canciones.

“Gracias por estar aquí bajo la lluvia... espero que, si les parece bien, no es mucho, pero... ¿estarían de acuerdo en que Finneas y yo toquemos unas cinco canciones acústicas?”, declaró Billie Eilish, dándole paso a una interpretación melancólica de “Ocean Eyes”, “When The Party Is Over”, ente otras.