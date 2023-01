En este sentido el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino presentó como una de sus cartas fuertes a Red Hot Chili Peppers, la banda estadounidense que regresará a la capital después de casi seis años; mientras que la magno fiesta musical regia cobijará a Billie Eilish, a la agrupación de pop punk Blink-182 y a The Killers como sus headliners.

Además de contar con dos de los reencuentros musicales que llamaron la atención del festival citadino –Austin TV y Los Bunkers– la edición 2023 de Tecate Pa’l Norte también contará con una nutrida selección de talento de habla inglesa como 5 Seconds of Summer, Franz Ferdinand, The 1975, Dayglow, Girl Talk, Modest Mouse y Wallows, por mencionar algunos.

La cantautora estadounidense aterrizará a Tierra Azteca con su Happier Than Ever The World Tour 2023 para presentarse el 29 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, y de ahí volará al norte del país para ofrecer su esperado show en el Festival Tecate Pa’l Norte. La gira de la artista por la República Mexicana culminará el 2 de abril en la Arena VFG, en Guadalajara, Jalisco.

“Happier Than Ever”, el segundo álbum de estudio de la música de apenas 21 años de edad, debutó en el número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos y en más de 19 países alrededor del mundo.

Pese a que no ha concluido con su gira, Billie Eilish reveló entrevista con Vanity Fair que se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico junto a su hermano, Finneas O’Connell.

“Acabamos de comenzar el proceso de crear un álbum, lo cual es muy emocionante. Así que ahora tenemos algo así como días específicos para vernos, algo genial porque, bueno, así nos ponemos al día con nuestras vidas”, expresó.

Ahora, en menos de dos meses, el 31 de marzo para ser exactos, la intérprete de “Bad Guy” se reunirá con sus seguidores regios para presentar su álbum “Happier Than Ever” y otros éxitos.

BLINK-182