Dorian Parks, de Geek of Color: “¡He visto Black Adam! Esta fue una de mis películas más esperadas del año, y no me decepcionó. Las secuencias de acción fueron increíbles, especialmente las de la Sociedad de la Justicia. La Roca lo aplasta como Black Adam. El final de la película me dejó con grandes esperanzas para el futuro del UEDC”.

Courtney Howard, de Variety, destacó el gran trabajo logrado. “La Roca es excelente en Black Adam, que incluye una gran cantidad de piedras de toque del mundo real (lo más conmovedor es que refuerza la necesidad de héroes en tiempos sombríos). El director Juame Collet Serra presenta los componentes básicos de un gran universo más grande. La acción es animada y grande en escala”.

Lo más esperado

La otra parte de lo que se podía desprender de la proyección anticipada de Black Adam era la filtración de la escena postcréditos. Más allá de los comentarios y las críticas como reacción, lo ‘extraoficial’ es lo que más genera.