“Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más”, dice un anuncio en las redes sociales de la cantante. “Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al 100 por ciento. No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando volver a verlos!”.

Dion pospuso varios conciertos en diciembre después de anunciar que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una enfermedad, dijo, que no le permite “cantar como estoy acostumbrada”.