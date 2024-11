Luego de Come On To Me, llegó todo un espectáculo de luces en el cielo, hecho de drones, con Let Me Roll It. Corazones y diversas figuras de colores iluminaron la velada y los ojos de los cientos de personas que disfrutaron de tal fiesta.

El músico de Liverpool recordó a Jimmi Hendrix al tocar la guitarra con pasión, y tras Getting Better, se sentó al piano para hacer sonar enseguida Let’ Em in, mientras en la pantalla frontal, banderas multicolor y personas con tales colores, recorrían las calles del mundo.

“Gracias. Esta canción la escribí para mi maravillosa esposa. Está entre ustedes esta noche”, explicó y dibujó un corazón con las manos buscándola con la mirada, para My Valentine.

El concierto estuvo lleno de nostalgia y emotivos homenajes, uno de ellos dedicado a sus ex compañeros de The Beatles, en el que interpretó “Something” en honor a George Harrison, acompañado de fotos del fallecido guitarrista, y recordó a John Lennon con “Here Today” y “I’ve Got A Feeling”. La conexión con el público alcanzó otro nivel cuando los asistentes corearon “Olé olé olé, Sir Paul, Sir Paul”, de acuerdo con vanguardia.com.mx.

“Vamos a regresar en el tiempo muy atrás, cuando estábamos en Liverpool. Hubo cuatro voces que grabaron la siguiente canción. Ésta es la primera rola de The Beatles”. Su relato, de cuando aún eran The Quarry Men, antes de The Beatles, dio paso a In Spite of All the Danger.

Vamos de Liverpool a Londres a los Abbey Road Studios con George Martin. Es la primera canción que grabamos”. Y llegó Love Me Do con una alegría más que contagiosa, como una vacuna para la tristeza.

Dance Tonight con su banjo, vino el momento de llorar y evocar a la ley de vida con Blackbird.

Luego de dos horas y media de música, McCartney concluyó su concierto con una serie de clásicos como “Hey Jude”, “Let It Be” y “The End”.

Bajó del escenario, pero el griterío pedía que volviera y funcionó, Paul salió de nuevo, con una bandera de México que ondeó entre las manos, lo que fue un abrazo a los corazones ahí presentes.

¿Quieren más? Ok. Esta canción es muy especial para mí”, y I’ve Got A Feeling se apoderó del lugar, para abrirle paso a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Helter Skelter.