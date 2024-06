“Me culpo a mí mismo”, confesó De Niro. “No sabía ciertas cosas. Era un cierto tipo de comedia, Neil Simon, que tenía el momento adecuado para ser de cierta manera, pero simplemente no estaba funcionando. Grabé durante unas dos semanas. Fue lo peor. En mi vida he tenido tres veces esa experiencia con un director. No puedes hacerlos felices y ellos no son felices y tú lo sientes así. Así que este fue uno de ellos” .

Añadió que más tarde se encontró con Nichols en una cena y el director se disculpó.

“Estoy bien. Lo hice bien. No hay ningún problema”, respondió.

El Festival de Tribeca de 2024 lleva a cabo el De Niro Con. Este tributo al aclamado actor y co-fundador del evento que concluye este domingo 16 de junio, programó una serie de actividades que incluyen proyecciones de 13 de sus películas más emblemáticas y conversatorios con colaboradores célebres.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la premiere mundial de A Bronx Tale: The Original One Man Show, presentada por Chazz Palminteri. Además, discusiones posteriores a las proyecciones de Analízame, con Billy Crystal y moderada por Whoopi Goldberg, así como Los juegos del destino, con el director David O. Russell.

La celebración también incluye una charla en honor al 50 aniversario de Calles peligrosas, moderada por Martin Scorsese y el rapero Nas. Otras joyas del séptimo arte como El padrino II, Toro salvaje y Taxi Driver también serán proyectadas.

Jane Rosenthal, co-fundadora y CEO de Tribeca, expresó su entusiasmo por honrar a De Niro: “Celebremos 80 años de Robert, mi querido amigo y socio durante los últimos 35 años, con una gran fiesta para sus compañeros neoyorquinos”.

El evento, originalmente fue concebido para honrar el cumpleaños 80 de Robert De Niro, celebrado en agosto de 2023. Sin embargo fue pospuesto hasta junio de 2024 debido a las huelgas en Hollywood.