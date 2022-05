$!Christian Nodal filtra mensajes de Belinda en los que le pide dinero

Todo comenzó cuando en la publicación de Belinda Schüll apareció el comentario: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que la madre de la cantante y actriz habría respondido con unos emojis de aplausos, dando así a entender que compartía la misma opinión que el usuario.

Hace unos días, la mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán, pues desde su cuenta de Instagram compartió unos videos de su hija en Barcelona y -dentro de las menciones- supuestamente aplaudió un comentario en donde un usuario le dijo “naco” a Christian Nodal. Ahora, el cantante de No te contaron mal decidió encarar la situación.

Asimismo, en otra publicación, la mamá de la cantante de Luz sin gravedad posteó una fotografía y señaló: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Pero ahí no acabó todo, ya que durante la mañana de este miércoles, el cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio desde su cuenta de Twitter y lanzó un fuerte mensaje a la madre de su ex prometida, citó Infobae.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante de regional mexicano.

Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por WhatsApp con Belinda, en donde la actriz de Bienvenidos a Edén presuntamente le pidió a Nodal dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.