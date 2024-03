“Si ando bueno y sano, alguien me pregunta si volvería a tu lado. Obvio les digo que no. Que no repito ese error, pero ya pedo quién sabe, en una de esas tal vez te llame, y es que con unos tequilas encima, te extraño aquí encima y eso tú lo sabes, pero ya pedo quién sabe, puede que me anden faltando tus besos, y que te comente un corazón roto en tu última foto, esperando un regreso, tú aquí en mi cama no cabes, pero ya pedo quién sabe”, versa la canción.