El intérprete de temas como It Was A Good Day, Check yo self y You Know How We Do It, resaltó que la ideal de video es desglosar este tipo de temas, dónde se cuenta que pasaría si todo fuera al revés y se tuviera que ir al otro lado.

“Debemos ser más buenos con las personas que intentan entrar al país, no debemos tratarlos como animales, así que de esto se trata esto” resaltó O’Shea Jackson en el video.

En el clip se aprecia los momentos de grabación junto a los vocalistas de la banda Walo Silvas y Alan Ramírez, así como imágenes de los demás integrantes de la agrupación interpretando el tema, luciendo un atuendo camisa y pantalón en negro, acompañado de un saco en color verde con detalles en las solapas, escuchándose la voz del rapero cantando el tema.