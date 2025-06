La elección del Poder Judicial representa un hecho inédito e histórico en México y celebridades de la televisión y las redes sociales han asumido un rol activo y crítico de cara a los comicios.

Tras un intrincado proceso legislativo y meses de innumerables spots explicando cómo votar, este domingo 1 de junio millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral han sido convocados a elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito.

Aunque tradicionalmente las celebridades han usado su popularidad para promover la democracia, en esta ocasión, famosos como Pati Chapoy, Laisha Wilkins, Chumel Torres y la actriz Laura Zapata se han pronunciado por el abstencionismo, al considerar las elecciones como un sinsentido del oficialismo.

Pati Chapoy, titular de uno de los programas de televisión más longevos y con mayor audiencia en la industria, ha sido uno de los rostros más representativos de un bloque opositor a las elecciones.

A través de X , la periodista de espectáculos ha despotricado contra la elección judicial. No solo ha expresado que no piensa votar; también ha replicado publicaciones controvertidas que han dividido opiniones entre sus propios seguidores, como: “No votes en la farsa judicial, no seas cómplice...”.