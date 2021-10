El nuevo disco Esta vida es muy bonita, es una reflexión en torno a la vida después de la pandemia.

Contiene los temas Esta vida es muy bonita, Hubiera sido como tú, en versión balada; ¿Qué tienen tus palabras?, La diabla, en versión banda; A la inversa, De ti me enamoré, Que el mundo ruede, Bum bum bum, Como que no me cuadra, Si no es mucho pedir, Voy pa’arriba y con viada, Cuando estoy contigo, No me digas que me quieres, Mazatlán FC y Homenaje a un príncipe.

Este último tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube, en la que El Recodo interpreta temas icónicos de José José como La almohada, El triste, Amar y querer y Preso.