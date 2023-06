Chris Noth se sintió rechazado por Sarah Jessica Parker y sus coprotagonista de Sex and the City después de haber sido señalado con múltiples acusaciones de agresión sexual en 2021. Noth, conocido por su interpretación de Mr. Big en la serie de HBO y en su spin off, And Just Like That, cree que el elenco le debe una disculpa por darle la espalda, reveló una fuente al sitio de noticias RadarOnline. “No está invitado a sus fiestas. No recibe tarjetas de felicitación ni textos de feliz cumpleaños”, afirmó la fuente sobre Noth y sus ex co protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. “Él se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera”.

La fuente afirmó que Noth, de 68 años, se siente menospreciado por sus antiguos miembros del elenco considerando que nunca fue acusado de un delito y mantiene que los actos sexuales con sus acusadoras fueron todos consensuados, señaló quien.com Chris Noth fue acusado de agresión sexual por varias mujeres solo unos días después del debut de la nueva versión de Sex and the City, And Just Like That, pero el actor negó rotundamente las acusaciones. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, declaró el actor en un comunicado en diciembre de 2021, y agregó. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, pero ‘no siempre significa no’, es una línea que jamás crucé con ellas”.