“El otro día, ella amaba a Cocomelon, así que yo canto con ella en Cocomelon. Y ella dice, ‘No, no, papá, no, para. Para, para, para’. Y yo estaba como, ‘Déjame cantar, quiero cantar’. ‘No, no, papá. No, no, no, no’”.

Él continuó: “¡Entonces ella no me deja cantar! Y esto es un asunto serio. Ella no me deja cantar”. Luego se echó a reír y reiteró, “¡Ella no me deja cantar!”

De acuerdo con el sitio eonline.com, Ellen luego preguntó si los gemelos estaban dispuestos a cantar con él, y él respondió que en realidad están esperando con ansias su próxima gira planeada para septiembre, dado que solían acompañarlo en la vía en años anteriores.

“Sí, no tienen problemas”, compartió. “En realidad, los grandes me dicen, ‘Vamos, papá. ¿Cuándo saldremos de gira? ¿Cuándo haremos esto?’ Realmente lo están esperando”.