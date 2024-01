Tras seis meses de su fallecimiento, el Tribunal Forense de Southwark confirmó que la cantante irlandesa Sinnéad O’Connor falleció por causas naturales a los 56 años.

Mediante un comunicado se afirmó que “la señora O’Connor murió por causas naturales. Por lo tanto, el forense ha dejado de implicarse en su muerte”, consignó la BBC.

La artista fue hallada muerta en su casa en Londres, Inglaterra, el 26 de julio de 2023, un mes después que haber llegado desde Irlanda. En ese momento, no se entregó ninguna causa médica de la inesperado deceso de la cantante, sin embargo, la policía señaló que no la trataba como sospechosa.

El tribunal forense de Southwark confirmó que O’Connor murió por causas naturales. No proporcionó más detalles.

Sinéad O’Connor logró gran reconocimiento en 1990 con su álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”, el cual incluyó su gran hit Nothing Compares 2 U, un tema originalmente escrito por Prince. Ese mismo año, debutó en Chile como parte del show que Amnistía Internacional organizó en el Estadio Nacional para celebrar el retorno de la democracia en el país.

En 1992 denunció los abusos sexuales infantiles de la iglesia Católica en el programa de televisión “Saturday Night Live” y rompió una fotografía del entonces Papa Juan Pablo II en pantalla, lo que para algunos expertos le costó su carrera.

En 2015 se presentó por última vez en suelo nacional en el marco del Festival Womad.

Habló públicamente sobre sus enfermedades mentales y fue hospitalizada después de que su hijo adolescente, Shane, se suicidara en 2022.

Miles de sus fans acudieron a las calles de la ciudad irlandesa en la que había vivido para una procesión fúnebre en agosto. También asistió el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, junto con Bono de U2.