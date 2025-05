“Convertí sus cenizas en un diamante. Me lo entregaron el 8 de mayo. Ese sí es un buen regalo del Día de las Madres”, expresó Guzmán, visiblemente conmovida. Para la artista, se trata de una forma de tener a su madre siempre presente, más allá del simbolismo.

“Tiene un color especial, porque cada persona tiene un color especial en sus huesos. Sacan el carbono, el magnesio y otras cosas. ¡Es impresionante! Lo inventó un ruso. Lo trajeron a México y me encantó la idea, porque ella siempre estará a mi lado”, explicó Guzmán.

Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2023, fue una figura fundamental del cine, la televisión y el teatro mexicano. Su legado como actriz y productora marcó a generaciones, y su vínculo con Alejandra Guzmán fue especialmente fuerte en lo artístico, detalló vanguardia.com

“Valoro mucho todo lo que ella me dio. Lo que me heredó en vida. Eso es lo que a mí me hace feliz. Tengo amor por los escenarios, igual que ella”, afirmó la cantante.

Más allá del diamante, Alejandra ha encontrado otras formas de atravesar el duelo. “A mi mamá le prendo velas y le pongo flores. La siento. Le escribí una canción preciosa. Hago varias cositas que les mostraré más adelante. Trabajo con mi duelo. Es lo más sano para mí. Hoy me siento fortalecida. Amo la vida. Me acerco a la gente que me cuida y valora”, compartió.

Este gesto simbólico ocurre en medio de un ambiente familiar tenso tras la muerte de Pinal, marcado por especulaciones sobre la herencia y supuestas diferencias entre los miembros de la familia. Sin embargo, para Guzmán, convertir a su madre en una joya es un acto de amor y permanencia: una manera personal de llevarla consigo más allá del tiempo.