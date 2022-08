“Siempre Te Amaré Tour es un homenaje a my love, Diego Verdaguer, seguimos cumpliendo sus sueños. Esperamos que nos acompañen y disfruten de este bello show que estamos haciendo”, escribió Amanda Miguel, en su cuenta de Instagram, junto a un video previo a las presentaciones.

“Gracias a la tecnología de hoy en día pudimos de alguna manera recrear una presencia, porque a mí me gusta llamarlo más así, es como una presencia espiritual, una presencia de alma de papá con nosotros con proyecciones preciosas que forman un holograma”, dijo al programa, de acuerdo con información de Infobae.

“Nos ha costado miles de ensayos no romper a lágrimas porque la verdad es muy fuerte estar viendo una pantalla, una proyección y no estar viéndolo a él, pero me fortalece saber que él en nuestro lugar estaría haciendo lo mismo, estaría feliz”.

Ana Victoria agradeció a Omar Chaparro el esfuerzo para interpretar a su padre y resaltó su profesionalismo.

“Tener un actor que se parezca lo más posible porque es la única forma [...] que exista una presencia física para que se pueda manipular, entonces los hologramas más importantes se han hecho de esa forma”, comentó.

“Nos acompañó en este doloroso proceso porque te imaginarás lo que fue grabar eso, dirigirle, ayudarle a que los movimientos dentro de lo que se pudiera se parecieran un poco, para el propio Omar fue muy fuerte. Lo hicimos más que para que se pareciera a papá, para que sintiera la gente su energía y espiritualidad”.

Aseguró que el proyecto fue hecho con cariño y respeto para su padre, pues tanto ella como Amanda Miguel querían que el público volviera a sentir su presencia sobre el escenario.

Siempre Te Amaré Tour se presentará el próximo fin de semana en Stockton, California, el 5 de agosto; al día siguiente en San José, California y el 7 de agosto en Reno, Nevada.