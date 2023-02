En el segundo día de la máxima fiesta mazatleca, el Estadio Teodoro Mariscal dio la bienvenida a la cantante estadounidense Gloria Gaynor, una de las divas de la música disco de los años 70 y 80, quien a ritmo de soul envolvió la ceremonia de coronación de la Reina de los Juegos Florales Uma Ramírez.

Tras un espectáculo donde una vez más se pudo admirar una magistral ejecución de bailarines presentando distintos performances, hasta llegar al momento cumbre de la coronación de Uma Primera, arribó al escenario la figura de Gloria Gaynor ante una algarabía de un nutrido público que la estaba esperando.

La llamada ‘Reina de las pistas’ a sus 80 años de edad llenó de energía el escenario la cual transmitió a su público, abriendo su presentación con el tema Going out of my head, seguido de Never can say goodbye, para después continuar con otro clásico Killing my softly, este uno de los grandes éxitos de la cantante.

Sorprendió al público con un perfecto español, agradeciendo su asistencia, y exhortándolos a cantar junto a ella sus canciones.

Luego llegó la canción más esperada de la noche I will survive con la que hizo vibrar a los asistentes levantándolos de sus asientos a bailar.

Previo a su presentación, los asistentes disfrutaron de la presencia del grupo Quinteto Britania junto a la Camerata Mazatlán dirigida por el maestro Lanfranco Marcelletti, interpretando temas de estrellas de rock como Hawaii 5.0, Suspicious minds, Jubilation, Touch me, Just a Gigolo, Dust in the wind, entre otras.