En el segundo día de actividades del Carnaval Internacional de Mazatlán, en el Estadio Teodoro Mariscal se afinan los últimos detalles para realizar la coronación de la Reina de los Juegos Florales, pero también la presentación de la cantante estadounidense Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor es una cantante de música disco y soul estadounidense. Tres de sus canciones más conocidas son I will survive (1979), Never can say goodbye (1974) y I am what I am.

Ella es considerada una de las divas de la música disco de los 70 y 80. Ella comenzó su carrera con la banda Soul Satisfiers durante los 60. Su primer single se editó en 1965 bajo el título She’ll be sorry/Let me go baby.

I will Survive es una de las canciones más famosas de la cantante, la cual se suscribe desde el punto de vista de una mujer, arremetiendo a su ex amante que ya es libre y puede seguir adelante sin él. La canción se convirtió en un himno de la liberación femenina y hoy en día sigue sonando con fuerza en discotecas y karaokes.