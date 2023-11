Mariah Carey, famosa cantante estadunidense, le dio la bienvenida a la Navidad los primeros minutos de este 1 de noviembre como puntualmente lo hace cada año al concluir las celebraciones de Halloween en Estados Unidos. Vestida de la señora Claus, la cantante compartió un divertido video que hace alusión a las bromas que cada año se hacen en internet sobre la cantante pues aseguran que pasa todo el año ‘congelada’ para reaparecer cada Navidad con su emblemática canción All I Want For Christmas Is You. La llamada ‘reina de la Navidad’ compartió en sus redes sociales, un video en donde se burla de ella misma, ya que aparece ‘congelada’ en un gran bloque de hielo mientras varios hombres con tenebrosas máscaras de Halloween la ‘descongelan’ pues es hora de darle la bienvenida a la temporada navideña pues su emblemática canción se encargará de inundar las redes sociales con videos que utilizan el tema de Carey, indicó milenio.com

“It’s time” (es la hora) dice Mariah en el video cuando finalmente logran descongelarla para que llene todo de Navidad. Las ganancias de Mariah Carey por All I Want For Christmas Is You provienen de diferentes áreas, pues obtiene ingresos por regalías por derechos de autor, así como por las reproducciones en las distintas plataformas de audio o video como YouTube, Spotify, Amazon Music, entre otras. Según The Economist, Carey ha ganado más de 60 millones de dólares, es decir mil 75 millones 44 mil pesos mexicanos, desde su lanzamiento en los 90 hasta la fecha, únicamente por derechos de autor.