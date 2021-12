De acuerdo con lo revelado por Televisa, las personas que decidan acudir a darle el último adiós a Carmen Salinas no podrán entrar por decisión de la funeraria.

La hija de Carmen Salinas dedicó algunas palabras sobre su madre en su llegada al funeral, publicó milenio.com.

Indicó que logró despedirse de ella, pues se le había bajado la presión. Contó que le dijo a su madre que descansara en paz con su hijo Pedrito.

“Agradezco el amor y cariño. Ya no pudo mi mamá seguir. Ya está con mi hermanito y con mi tío Chato. Me voy a despedir de ella. Les agradezco. Se le bajó la presión, tuvimos que subir para despedirnos de ella. Le dije ‘mamacita linda sé que ya tienes que partir, no te preocupes, ve en paz con mi hermanito y mi tío Chato. Te vamos a extrañar mucho, pero ve en paz. Apenas podía respirar. Estaba mal de la presión. El último momento cuando subí fue como a las ocho”, indicó la hija de la primera actriz.

Comentó que su madre le dejó el respeto y el cariño por todas las personas. Además, resaltó que hoy cumpliría un mes de haber sido hospitalizada tras un derrame cerebral.

Explicó que ella estaba segura que su madre la podía escuchar, pues tenía varias reacciones.

Por ello, esperaba un milagro: “La vamos a extrañar mucho. Me dejó el respeto, el cariño, el amor hacia mi familia y hacia ustedes. Hoy cumplía mi mamá un mes de que le sucedió esto. Empezaba abrir los ojos, le hablaba, me escuchaba y luego me tocó ver al terapeuta. Mi mamá tenía reacciones. Esperaba un milagro”, aseguró la hija de Carmen Salinas.