Las influencer comenzó creando contenido en YouTube y que le vino la fama gracias a sus clips cortos de TikTok y alcanzó popularidad por sus frases como “Chica, yo quisiese, pero no pudiese”, “Chica, eres linda” y “Ya volvimos, ya volvimos con esta gente loca”, entre otras, y sus más de 11 millones de seguidores le han dado cerca de 200 millones de likes.

“Pronto, no van a tener que esperar mucho. Pronto se va a ver algo fuera de redes sociales, fuera de lo que me conocen haciendo y la verdad si me tiene un poco nerviosa” .

Y lo que adelantó fue solo que la van a encerrar.

“Puedo adelantar que me van a encerrar, me van a encerrar y hasta ahí. Se van a quedar frías hermanas”.

Big Brother regresará a la televisión mexicana tras siete años de ausencia, pues en 2015 fue su última emisión y fue Eduardo Miranda El Chile, de Acapulco Shore, el vencedor.

Al fusionarse Televisa y Univision la apuesta es ahora revivir sus más grandes éxitos y no solo de telenovelas, sino que ahora de uno de los reality shows más populares que impactaron a México a principio de los 2000.

Aunque el anuncio oficial, por el momento, no ha sido emitido la televisora de San Ángel ya ha alistado todo para su regreso, por lo que incluso se ha rumorado el nombre de diversas celebridades que podrían llevar la batuta de presentadores.

Yolanda Andrade suena como una de las favoritas para retomar la responsabilidad de conducir el reality show, pero también se escucha el nombre de Galilea Montijo con mayor eco, por lo que podría ser ella la presentadora seleccionada.