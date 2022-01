En medio del llanto, la mexicana que ha ganado popularidad por sus icónicas frases, conmovió a sus seguidores al hablar de un tema sensible que logró sanar gracias a sus fans y a la medicación, difundió milenio.com.

“Fueron más de once años de vivir en ese pozo, entonces yo empecé a hacer todo esto de la red social para sentir que servía para algo”, comentó Daniela Rodrice.

Habló de la tranquilidad que le dio conocer a su pareja, a quien llama “el sugar”, pues sintió que en ese momento podía descansar.

“Yo sí estaba en el suelo, estaba en un pozo, pero horrible y lo conocí a él y dije ‘aquí me voy a quedar’”, relató .

El momento más oscuro que enfrentó fue cuando llegó la fama; aseguró que se la pasaba llorando en su cuarto.

“Le das esa responsabilidad a una persona con ansiedad y con todos esos pedos que yo traía y se vuelve loca, muy mal. Yo decía, ‘qué hago, borro todo, me dedico a lo que quería mi familia, a lo mejor yo me equivoqué’. Ya estaba perdida, me medicaron hace un mes porque yo ya estaba en el fondo”, expuso.

Dijo que decidió pedir ayuda psiquiátrica por sus seguidores.

“Yo llegué con don loqueras, hablé media hora y me dijo ‘hay que parar aquí porque tengo que hacerte una cita con la psiquiatra... Una niña me dio un regalito (en el psiquiatra) y dije ‘yo tengo que medicarme por esto”.