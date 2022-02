Resulta que “El Suggar” hace apariciones esporádicas en los videos de Daniela, pero siempre detrás de las cámaras y solo se escucha su voz. Fueron los mismos seguidores de “La Chica”, como se le conoce en Internet, quienes descubrieron que dicho hombre misterioso es Daniel Santos, quien incluso hizo algunas apariciones como conductor en el programa de TVP, La Tropa, proyecto que fue presentado en la barra de programación del canal en 2019, pero que ya no existe. Además no hay fotografías de él.

La pedida

Daniela contó en su canal de Youtube, a través de un enlace en vivo, que cuando “El Suggar” le pidió matrimonio no tenía un anillo de compromiso, y también detalló que juntos lo fueron a comprar al siguiente día de la pedida de mano, mismo que luce ahora en su dedo anular, y que no ha dejado de presumir en sus historias de Instagram.

“Me voy a casar, así es me voy a casar, no hay manera de que yo les pueda contar toda la historia porque es demasiado fuerte, fue demasiado personal.... ya sabían, en Twitter y en Tik Tok hicieron todas las teorías conspirativas, de la situación y no es que no se las quisiera contar en el momento, simplemente tenía que llegar a contarles a toda mi familia antes que supieran por el Internet”.

La joven de 24 años, fue un poco más allá y con el fin de atender las dudas de sus seguidores dijo que todo comenzó con una plática el último día de sus vacaciones en Cancún, donde ella y Daniel hablaron sobre sus familias, de relaciones pasadas, incluso sobre problemas que han tenido como pareja y de “cosas que les hace falta sanar”.

Lugo de dicha plática, Daniel se arrodilló, y empezó a llorar el hombre, y empezó a llorar yo, y yo le dije: “es que nos acabamos de casar después de vivir todo esto”, y me dijo “sí, te quieres casar conmigo”, y los dos llore y llore, y nos abrazamos... pero no había un anillo, porque no se había planeado dar el anillo”, explicó.

Hasta el momento no se sabe la fecha para la boda, pero seguramente Daniela estará anunciando poco a poco los detalles a través de Internet, como lo ha venido haciendo.