Durante el año 2023, el ex mandatario de Estados Unidos escuchó el coro del dúo de la barranquillera y la paisa que hace referencia a sus relaciones con Piqué y Anuel: “Bebé, ¿qué fue?¿No pues que muy tragadito?¿Qué haces buscándome el la’o, si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito”.

Revela su top de mejores películas

Barack Obama compartió también su lista de las mejores películas del 2023, reflejando sus preferencias cinematográficas y marcando tendencias en la industria del cine.

Entre las favoritas destacan La Mujer Rey, un drama de época, y Tár, protagonizada por Cate Blanchett. La diversidad se manifiesta en la inclusión del documental Descendant y Everything Everywhere All at Once, una película que disfruta de una narrativa creativa y un enfoque innovador, de acuerdo con infobae.com.

También incluye The Fabelmans, dirigida por Steven Spielberg, y Top Gun: Maverick, la cual revive una franquicia icónica. Completan la lista Wheel of Fortune and Fantasy, Aftersun, The Banshees of Inisherin y Decision to Leave.