La Persona del Año 2023, la estrella italiana Laura Pausini, defendió su latinidad luego de tres décadas de carrera en español.”

Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana”, afirmó Pausini luego de recibir el galardón de manos de Karol G, quien se dijo emocionada de poder conocerla en persona.

Desde la apertura, a cargo de Rosalía, que regresó a sus orígenes para ofrecer su versión de Se nos murió el amor, de Rocío Jurado, al número musical de Andrea Bocelli quien interpretó Granada, compuesto por el mexicano Agustín Lara o al Corazón partío de Alejandro Sanz, que estuvo acompañado de 30 bailarines de flamenco.