“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días para procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba Fools Rush In y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película”, comenzó Salma Hayek en el post de Instagram.