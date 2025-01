El actor Will Smith no formará parte de la próxima entrega de la franquicia The Matrix, según confirmaron fuentes cercanas a Warner Bros. y al director Drew Goddard a The Hollywood Reporter. Esta información surge tras la especulación generada por un enigmático mensaje que Smith publicó en su cuenta de Instagram. El post en cuestión, diseñado con la estética visual de The Matrix, hacía referencia a cómo en 1997 los Wachowski ofrecieron a Smith el papel principal de Neo en la icónica película de 1999. En su mensaje, el actor reflexionaba sobre haber rechazado la oportunidad en favor de protagonizar Wild Wild West, decisión que calificó como un error en retrospectiva.

En un principio, el post de Smith generó rumores sobre una posible participación en la nueva película de The Matrix, sin embargo, estas teorías fueron desmentidas por el editor de cine de The Hollywood Reporter, Aaron Couch. Según un informe de Deadline, el video estaría relacionado con un proyecto musical aún no especificado, señala elimparcial.com En una entrevista de 2019 en su canal de YouTube, Smith explicó las razones detrás de su decisión de rechazar el papel de Neo. Según el actor, la presentación de los Wachowski en aquel entonces no logró convencerlo. “Resulta que son unos genios, pero hay una delgada línea entre genialidad y lo que experimenté en esa reunión”, comentó. También admitió que no se siente orgulloso de haber elegido Wild Wild West.

La nueva película de The Matrix, anunciada en abril de 2024, será escrita y dirigida por Drew Goddard, conocido por éxitos como The Martian y The Cabin in the Woods. Este será el primer filme de la franquicia no dirigido por los Wachowski, aunque Lana Wachowski participará como productora ejecutiva. En un comunicado, el presidente de producción de Warner Bros. afirmó que la propuesta de Goddard busca continuar el legado de la saga mientras aporta una perspectiva única basada en su admiración por el universo de la saga. El propio Goddard expresó su gratitud por tener la oportunidad de trabajar en un mundo que, según él, cambió tanto el cine como su vida.