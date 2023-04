Con música electrónica, la arena, el sol, y un increíble atardecer de fondo, jóvenes de todas las edades con actitud de fiesta y los mejores atuendos playeros, empezaron a llegar al festival de playa que nuevamente se llevó a cabo en la zona de cerritos a un costado de la torre 360.

En la playa Sábalo-Cerritos, los mazatlecos disfrutan de la mejor música electrónica, durante Semana Santa y en el segundo día de actividades destacó la presencia de Mau Moctezuma.

Mau Moctezuma es un joven Dj y productor, que con tal solo 20 añosha compartido el escenario con figuras de talla internacional como Dash Berlin.

Su talento, lo ha llevado a presentarse en los mejores clubes de la Ciudad de México como Mono, Rhodesia y Walther . Su trabajo lo ha llevado a participar como Dj en festivales de música electrónica a nivel nacional e internacional como: Beyond wonderland 2017, Life in color, EDC, Unite by tomorrowland, entre otros y ha compartido escenario con grandes figuras de la música como Showtek, Dash Berlin, Klingande, Claptone, Plastic Plates, por destacar algunos.