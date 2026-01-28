El Army de BTS confronta a Sheinbaum: quieren transparencia, no más fechas

La declaración que resonó en todo el mundo desde Palacio Nacional con la que se busca que BTS pase más tiempo en tierra mexicana, los seguidores del grupo surcoreano tienen otros datos y, sobre todo, otras prioridades.

La comunidad Army México respondió a las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum con un mensaje contundente: antes de pedir más fechas, lo que urge es arreglar el caos en la venta de boletos. Aquí te contamos por qué los fans están más preocupados por la transparencia que por el calendario.

Melissa Salinas, líder de una de las fanbases más grandes del país (con más de 40 mil miembros), reveló que el panorama para los seguidores ha sido desolador:

El gran fracaso de la venta: Según encuestas internas, el 80 % de los fans no pudo conseguir entradas debido al desorden en el proceso de Ticketmaster.

“Nosotras no pedimos más fechas. Pedimos claridad en la compra y respuestas sobre la reventa”, sentenció Salinas.

Los fans sostienen que antes de pensar en ampliar el tour, es vital entender por qué tantos seguidores se quedaron fuera a pesar de tener membresías activas.

Los puntos ciegos de Ticketmaster

El reclamo no es solo por la falta de boletos, sino por la experiencia “abusiva” durante la preventa. El Army denunció:

Falta de información: No hubo mapas de zonas ni precios finales con cargos incluidos de manera anticipada.

Caos técnico: Filas virtuales saturadas y transacciones que se cancelaban inexplicablemente.

El limbo de la reventa: La incertidumbre y la confusión generadas por prácticas desleales en plataformas externas.

Profeco entra al quite (pero con límites) Ante la presión mediática y digital, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que iniciará procedimientos legales contra Ticketmaster. También se planean sanciones contra sitios de reventa como StubHub y Viagogo por prácticas desleales.

Sin embargo, el Army advierte que no bajará la guardia. Si no hay respuestas claras y transparentes, ya consideran retomar protestas pacíficas en la CdMx para exigir sus derechos como consumidores.

¿Diplomacia vs. Derechos del Consumidor?

Aunque la presidenta Sheinbaum ya envió una carta diplomática a Corea del Sur para explorar más conciertos, el mensaje de los fans es que el movimiento no se debe politizar. Para ellos, de nada sirven más fechas si el sistema de venta sigue favoreciendo a la reventa y dejando a los verdaderos fans en la fila virtual.