Tras tres años de litigio legal, Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Así, el actor tendrá que seguir alejado de su familia y manteniendo su vida en una pausa obligada por todos esos años.

Ante ello, la cantante Yuri no dudó en mostrarle su apoyo al protagonista de la película Mirreyes vz Godinez y aseguró que está dispuesta a verlo en la cárcel, informó peopleenespanol.com

“Por supuesto hay que orar mucho por Pablo Lyle, mucho por él”, mencionó Yuri a los medios de comunicación. “Claro que si me lo pidieran con mucho gusto voy a verlo. Sí, estaría dispuestísima de visitarlo en prisión. Eso sí me gusta; eso me gusta más, ir a visitar a la gente que nadie visita”.