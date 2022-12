El actor Dwayne Johnson The Rock encendió la polémica contra DC Comics y le ha dado la espalda a Warner Bros. Discovery, al revelarse que el protagonista de Black Adam rechazó una oferta por parte del estudio y también por parte del DCU para aparecer brevemente en Shazam 2: Fury of the Gods, ya que por lo visto, no está nada contento ni satisfecho con cómo han ido las cosas en el universo cinematográfico de superhéroes, publicó cinemacomics.com

¡DIJO QUE NO!



Se informa que WB pidió a The Rock filmar cameo como #BlackAdam para #Shazam2, The Rock se negó. pic.twitter.com/EXR9XC5TP0 — DC Unlimited (@DCEUMX) December 15, 2022

“The Rock no ha querido hacer un cameo en Shazam 2: Fury of the Gods cuando se lo pidieron”, sostuvo el periodista Humberto González. Esta es la última polémica que ha estallado relacionada con el Universo DC. Las cosas se están yendo mal dentro de Warner Bros. Discovery y parece que las llamas están muy lejos de apagarse. No sabemos qué pasará próximamente entre el estudio y la estrella, pero desde luego da la sensación de que las posturas están extraordinariamente lejos de estrecharse”, destacó el periodista de The Wrap.