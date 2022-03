Pero el cineasta galardonado por La forma del agua , no es el único poniendo el nombre de México en alto; también participa el director Carlos López Estrada, nominado en los Premios Oscar en la categoría de Mejor película de animación, por su trabajo en Raya y el último dragón .

Aunque del Toro no figura en la categoría de Mejor director, el trabajo que realizó en conjunto con su equipo dio frutos, y probablemente una de las preseas en las categorías anteriores serán para esta película.

Dentro de la categoría Mejor película de animación, también se encuentran nominadas Encanto, Flee, Luca y The Mitchells vs. the Machines; esta última cuenta con la participación de Fausto Estrada Guerrero, quién forma parte del equipo de realizadores del filme.