“Angel Pt.1” es una colaboración entre varios artistas, como Kodak Black, NLE Choppa, JVKE y Muni Long junto con Jimin de BTS, raperos y vocalistas convocados para el proyecto.

Park Jimin interpreta parte del coro en inglés en “Angel Pt.1”, cuya traducción dice “Ángel, no vueles tan cerca de mí. Soy lo que quieres, no lo que necesitas. No quieres perder esas alas. La gente como yo rompe cosas hermosas”.

NLE Choppa también compartió el video oficial con un mensaje.

“FAST X | Angel Pt. 1 Versión completa + vídeo musical con Jimin de BTS, Kodak Black, JVKE, y Muni Long ya disponible”.

En las primeras tres horas de haberse publicado en YouTube, el video cuenta con más de 150 mil reproducciones y los fans no dejan de escribir mensajes.