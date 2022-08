No me hables de amor es el sencillo que el cantante Pepe Aguilar lanzó este viernes, haciendo dueto con el grupo Intocable, una colaboración que sin duda será del gusto de todos los fans de ambos artistas.

Cabe destacar que el tema ya está disponible en la mayoría de las plataformas digitales, y solo en YouTube cuenta con más de 1.6 millones de visualizaciones.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de temas como Traigo ganas, y Por mujeres como tú, dio a conocer la fecha de del lanzamiento oficial del video de No me hablen de amor, noticia que fue bien recibida por sus fans, quienes no dudaron en expresarlo en sus mensajes.

“Ya lista para empedarme”, “Esa canción es un himno al amor”, “Qué emoción!! Se ha vuelto una de mis canciones favoritas”, “Excelente todo lo que Pepe toca es éxito seguro porque es el mejor y número 1”, señalan los mensajes de los fans en la cuenta de Instagram del cantante.