“un x100to” es una canción que habla de un corazón roto y mantiene el estilo y la esencia de Bad Bunny mezclado con el regional mexicano de Grupo Frontera. Parte de la letra menciona lo siguiente:

“Te queda 1 por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto”.