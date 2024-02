Tras escuchar la letra de Cactus, los fans comenzaron a teorizar no solo por los versos, también por el video musical de la cantante, donde, supuestamente habría dejado algunas pistas de lo que vivió en su relación con el originario de Caborca, Sonora, señala publimetro.com

En la canción, la cantante de Luz sin Gravedad dejaba un tajante mensaje en el que aparentemente, daba a entender que su relación no era como la pintaban y que el anillo de compromiso no era como tal una declaración de amor.

“Al final fue lo que tú demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, versa la canción.