Este año, la gala estuvo conducida por el actor David Tennant, reconocido por sus papeles en cine y televisión. Con su estilo carismático y sentido del humor, logró captar la atención de los asistentes y espectadores.

En la gala, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, fueron reconocidos otros artistas y cintas del momento, como el premio a Mejor Actor de Reparto para Kieran Culkin en “A Real Pain”, el premio a Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales para “Dune: Parte Dos”, Mejor Película Animada para “Wallace & Gromit.

Mikey Madison ganó el premio como Mejor Actriz por su papel en ‘Anora’, superando a la que se consideraba favorita, Demi Moore, por su actuación en ‘The Substance’.

Emilia Pérez gana el BAFTA a Mejor película de habla no inglesa

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gastón se impuso así al resto de nominadas, entre las que se encontraba ‘I´m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’), del cineasta brasileño Walter Salles, así como ‘Kneecap’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’) y ‘All We Imagine as Light’ (‘La luz que imaginamos’), como mejor película de habla no inglesa y el de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña.