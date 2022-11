Game of Thrones tendrá película y la franquicia ya está preparando la nueva producción, confirmó George R.R. Martin, autor de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego en la que se basa la historia.

Se trataría de una película, la primera de la saga después de los estrenos de las series Juego de Tronos y La Casa del Dragón, ambas para HBO.

En una entrevista con Penguin Random House, el autor promocionó su próximo libro, The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty (El ascenso del dragón: Una historia ilustrada de la dinastía Targaryen).

Reveló además que Warner Bros. ya se encuentra preparando el primer largometraje basado en su obra.