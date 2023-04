Tras la salida de Armando Ramos, el grupo Calibre 50 presentó a través de sus redes sociales a los nuevos integrantes que a partir de ya formarán parte de la agrupación norteña. Alejandro Gaxiola acompañado de Erik García y Tony Elizondo, a través de un en vivo, dieron a conocer quiénes son sus nuevos compañeros debido a los cambios que ha presentado reciente la agrupación. “Como todos ustedes saben, han ocurrido algunos cambios en Calibre 50, y hoy tenemos a dos integrantes nuevos que vienen a integrarse a las filas de este grupo, se trata de un acordeonista y primera voz, así como un guitarrista y segunda voz, y queremos darles la bienvenida a Mario Gastélum y a Óscar Arredondo. Ambos fueron presentados con todo el ánimo de sus integrantes, y esperando que los fans los reciban con mucho cariño, a quienes Gaxiola pidió que les brinden su apoyo.

“Yo soy Mario Gastélum y vengo a entregarme a Calibre 50, que por azares del destino, hace un año estaba muy a gusto grabando en un estudio de Culiacán, hasta que me llegó una llamada preguntándome si yo era Mario Gastélum y si tocaba el acordeón, me pidieron que grabara y tocara dos temas para que los enviará, yo no sabía de qué se trataba, hasta que me dijeron que me presentara en el estudio de Andaluz en Mazatlán, esto era para un casting, le di, me ilusionaron, dijeron que me hablarían, pero no quedé”, señaló. Gastélum continuó que después de un año le llega un nuevo mensaje de Alejandro Gaxiola, quien finalmente lo convenció de volver, y hoy es uno más de la renovada agrupación Calibre 50.

“Después de un año, creo que la espera valió la pena porque los tiempos de Dios son perfectos, y si no fue en la primera vez, el año pasado, seguro fue por algo, y creo que fue algo bueno, y aquí estamos, vamos a darle como lo vengo diciendo, desde la primera vez que llegué, yo no vengo a suplir o tomar el lugar de nadie, yo vengo hacer mi trabajo y lo que me gusta hacer, entonces para todos los seguidores leales muchísimas gracias, porque sé que nos van a dar un recibimiento muy cálido y grato”, subrayó. Será el 21 de abril cuando Calibre 50 lance su nuevo disco, con la renovada formación, el cual llevará por nombre Tiempo al tiempo, el cual, en palabras de Mario Gastélum “se ha grabado con mucho cariño y las ganas del mundo”, con el deseo de seguir en el gusto de su público.