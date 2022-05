Recientemente, subió un video en el que aclaró que no fue internado por sobredosis, sino a causa de una hernia en la que tuvo problemas por acidez estomacal.

“Hago este en vivo porque hay mucha información errónea, sobre lo que me pasó en la madrugada”, dijo al inicio del video.

Recordó que el viernes fue un día de mucho estrés para él porque tenía concierto y había estado lloviendo con mucho granizo, y lo que menos quería era cancelar porque había más de 50 mil personas.

“No se podía usar fuego, pirotecnia, la iluminación de la pasarela y al final sólo pude usar las pantallas, sin reflectores. Y eso era muy estresante, y ya andaba mal”, explicó.

“Si se van tiempo atrás, los que me conocen saben que tengo una hernia y no debía tomar, y ese día se me olvidó por completo y he tomado pero no como el viernes, que fueron como cuatro shots de 10 segundos y es muchísimo”.

Amaneció mal del estómago y se inyectó antes del show y volvió a tomar pero esta vez de alegría.

“Volví a tomar, pero ya tenía medicamente en el cuerpo, al terminar fuimos a la cocina, estábamos tomando, comiendo birria, era mucha acidez. Terminé de cenar y me vine al hotel”.

Al llegar, dijo, le dio un dolor en el corazón y la espalda y se desmayó.

“Sentía como si me prendieran fuego, no aguanté y me desvanecí, llegó la ambulancia y me llevaron a una clínica, me canalizaron para el dolor y saliendo de ahí le hablé al especialista que me trata la hernia”, añadió.

“Y todo va a lo mismo, la acidez tiene que salir de una manera y no podía ni vomitar, todo me quemaba por dentro, las cuerdas vocales se me quemaron, siento molido el pecho, la espalda... tengo que volver a hacer dieta, dejar el café, tomate, pizza, entrenar”.

El cantante de regional mexicano aclaró que eso fue lo que pasó, que no fue ataque cardiaco ni sobredosis.

“No uso droga, me gusta pistear y no se dejen engañar”.

Finalmente agradeció la preocupación de todos sus seguidores.