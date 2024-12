Otro regalo por adelantado le llegó a la diva estadounidense Mariah Carey, ya que la indiscutible ‘Reina de la Navidad’, continúa haciendo historia con su tema All I Want for Christmas Is You, pues la canción, lanzada hace 30 años, acaba de superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify.

Con ese logro, la pieza que suena en cada rincón del mundo en esta época terminó convirtiéndose en la primera canción navideña en alcanzar esta impresionante cifra, informó la revista People.

Spotify confirmó que All I Want for Christmas Is You no sólo es la canción navideña más escuchada en la plataforma, sino también a nivel mundial.