Inmortalizan con un mural en Mazatlán a los grandes de la música de banda

“Este es el cuarto proyecto en Mazatlán, con Grupo Arhe, empecé en el The Inn con el primero que fue del mar, me conocieron gracias a tu nota en Noroeste, y aquí seguimos trabajando de la mano”, dijo Sergio Ramírez desde lo alto del andamio.

Sergio ve a Mazatlán como su casa, en septiembre del año pasado comenzó su primer mural, con toda la experiencia de pintar en grandes edificios como el Hotel Figueroa, en el centro de Los Ángeles, California, éste consideró que fue uno de los proyectos más difíciles que ha tomado, por lo que tuvo que pedir ayuda a tres compañeros estadounidenses y contratar a personas del puerto para realizarlo, sin embargo, no ha sido nada fácil, pues ni él ni sus compañeros están adaptados al clima de Sinaloa.

El proyecto actual es más sencillo, pues la pared es plana, no como en el The Inn, y es tiempo de frío, por lo que no tienen que lidiar con el calor, además la posición de Casa Lucina provoca que todo el día les de la sombra al trabajar.