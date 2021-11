“Gracias a Dios nos acaban de dar de alta a mis muchachos Victor y Bedolla. Gracias a Dios por sus oraciones, todo salió bien”, escribió en la descripción de un video que publicó en donde se puede apreciar que ambos hombres están bien de salud.

Incluso, el propio trompetista informó durante todo momento en sus redes sociales el avance de su salud y aunque estuvo hospitalizado, en la tarde del sábado informó que se encontraba estable y fuera de peligro.

Fue el propio Gerardo, quien anunció que el recital en el que se presentaron se cancelaría luego de que un sujeto en estado de ebriedad accionó una pistola desde el área del público, durante las primeras canciones de la agrupación.

“Mi gente de Chimalhuacán ya no pudimos seguir con el show anoche debido a que una persona en exceso de ebriedad, que sacaron los organizadores del evento se enojó y tiró balazos a las pantallas del escenario y las esquirlas les pegaron a dos de nuestros compañeros. Ellos están bien , gracias a Dios, están en el hospital, pero fuera de peligro. Dios nos bendiga a todos, escribió”.

Según se ve en videos que circularon en redes sociales, los disparos fueron accionados durante la presentación de Gerado Díaz en compañía de su Jerarquía.

Posteriormente, se suspendió el evento que se llevó a cabo el 19 de noviembre, a donde acudieron decenas de personas para disfrutar de las actuaciones de varias agrupaciones de música regional.

Los organizadores del evento determinaron suspender las presentaciones a pesar de los gritos y chiflidos de las personas. Cabe resaltar que, pese a lo sucedido, para la noche del sábado se tuvo programado un segundo evento musical que, según información oficial, inició en punto de las 19:00 horas.

En un video difundido en redes sociales, el cantante lamentó los hechos ocurridos la madrugada del sábado y pidió disculpas a los asistentes por no terminar su presentación.

Durante el audiovisual, el músico detalló que el incidente se dio debido a que los organizadores del evento intentaron sacar a una persona en estado de ebriedad del recinto, pero este se enojó y tiró balazos a las pantallas del escenario, lo que ocasionó que le cayeran restos a 2 de los integrantes de la banda regional en la cabeza y espalda.

“Mi gente, lamentablemente en la primer canción o segunda nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán, a toda la gente que se encuentra afuera, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona tiró balazos, lamentablemente a mi compañero le pegó fragmentos en la cabeza y a mi compa del trombón en la espalda”, manifestó Díaz.

Y agregó: “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero ya por eso no podemos subir al escenario. Espero me entiendan y comprendan, somos seres humanos y no sabemos con qué motivo lo haría la persona”.