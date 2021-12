Justin Bieber participará en la canción “Wandered To L.A.” y SUGA o Min YoonGi de BTS en “Girl of My Dreams”. El álbum póstumo de Juice WRLD se estrenará el 10 de diciembre.

Jarad Anthony Higgins, mejor conocido como Juice WRLD, perdió la vida a los 21 años de edad, el 8 de diciembre de 2019 debido a “una sobredosis accidental de drogas”, informó publimetro.com.mx.